Convenzione Onu sui diritti dell' infanzia Messina aderisce alla campagna nazionale

Notizia in breve

In occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, il Comune di Messina ha aderito alla campagna nazionale “Diritti in comune”, promossa da Unicef Italia e Anci. La ricorrenza si celebra il 27 maggio. La campagna mira a sensibilizzare sull’applicazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti nel territorio. La partecipazione riguarda iniziative e attività promosse dalle istituzioni locali in questa data.