Convenzione Onu sui diritti dell' infanzia Messina aderisce alla campagna nazionale
In occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, il Comune di Messina ha aderito alla campagna nazionale “Diritti in comune”, promossa da Unicef Italia e Anci. La ricorrenza si celebra il 27 maggio. La campagna mira a sensibilizzare sull’applicazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti nel territorio. La partecipazione riguarda iniziative e attività promosse dalle istituzioni locali in questa data.
In occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 27 maggio, il Comune di Messina aderisce alla campagna nazionale “Diritti in comune”, promossa da Unicef Italia e Anci nell’ambito del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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