Terremoto nel Foggiano scossa registrata a 7 km da Cerignola
Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata nel Foggiano, a circa 7 chilometri da Cerignola, nella giornata di giovedì 28 maggio.
Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio, nel Foggiano. Nel dettaglio, la Sala Sismica INGV di Roma ha localizzato il sisma a 7 km a sud-est di Cerignola, alle ore 11:26:43, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.2093, 15.9402 ad una profondità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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