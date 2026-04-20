Terremoto | scossa di magnitudo 3,6 nel salernitano Registrata alle 20,47

Nella serata di oggi, alle 20,47, è stata registrata una scossa di terremoto nel salernitano. La magnitudo è stata di 3,6 e l’epicentro si trovava a circa sei chilometri da Eboli. Non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione. La scossa è stata avvertita in alcune zone vicine all’epicentro.

Il sisma si è verificato in serata: alle 20,47. Terremoto di magnitudo 3,6 con epicentro a sei chilometri da Eboli. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Terremoto: scossa di magnitudo 3,6 nel salernitano Registrata alle 20,47 Notizie correlate Terremoto nel Salernitano: scossa di magnitudo 2.4Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania, con epicentro nella zona di Palomonte, in provincia di Salerno. Leggi anche: Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terremoto in Nevada, scossa di magnitudo 5.7 a Silver Spring: non sono segnalate vittime; Terremoto MARCHE, scossa di magnitudo 3.0 a Ripe San Ginesio, tutti i dettagli; Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.7, epicentro in mare a 33 km da Mazara del Vallo; Terremoto di magnitudo 3 nel Maceratese, epicentro a Sant'Angelo in Pontano. Terremoto nel Salernitano, scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a EboliStampaUna scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 20:47 di lunedì 20 aprile 2026 nel Salernitano, con epicentro a circa 6 km a sud di Eboli. Secondo le rilevazioni, il terremo ... salernonotizie.it Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: lo tsunami si abbatte sulle coste, allerta per altre scosse. Controlli nelle centrali nucleariUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). ?? ... leggo.it Terremoto Giappone, segnalati feriti. Il Premier: “il governo farà tutto il possibile in caso di emergenza” facebook Giappone, allerta tsunami: il video delle navi che lasciano il porto dopo il terremoto x.com