Il Milan sta valutando diversi candidati per la direzione, con Ian Ayre tra i nomi più discussi. La società sta esplorando opzioni all’estero, in particolare in Inghilterra, per rafforzare il proprio staff dirigenziale. Non è stato ancora ufficializzato nessun incarico, ma si continua a seguire con attenzione questa pista. Al momento, non ci sono conferme su eventuali accordi o nomine ufficiali.

Non esiste solo il nodo panchina da sciogliere in Casa Milan. Dopo il marasma di ieri, che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, Cardinale ed Ibrahimovic si son messi già al lavoro per ricostruire la dirigenza rossonera. Nelle ultime ore, infatti, sono spuntati diversi nomi. Secondo quanto riferito nelle ultime ore da SkySport, Gerry Cardinale starebbe pensando ad una dirigenza del tutto inglese. Secondo Gianluca di Marzio, il Milan starebbe monitorando il nome di Ian Ayre per quanto riguarda il ruolo di Amministratore Delegato, ex Liverpool ad oggi in MLS alla corte del Nashville. Per quanto riguarda il ruolo di Direttore Sportivo, invece, a prendere il posto di Igli Tare potrebbe essere Lee congerton, ex DS dell'Atalanta, accostato già svariato tempo fa al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan, Cardinale guarda in Inghilterra: spunta Ian Ayre, ma non è l’unico nome

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