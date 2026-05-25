Una serie di scosse si sono verificate in Sicilia orientale a partire dal 24 maggio 2026. Le scosse, concentrate tra i Nebrodi e il massiccio dell’Etna, hanno interessato principalmente i comuni di Troina, Bronte e Adrano. La sequenza sismica è durata diverse ore, con eventi di intensità variabile. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La zona è stata evacuata in alcuni punti a causa della paura generata dalle repentine scosse.

Una serie di scosse ravvicinate sta interessando la Sicilia orientale. Dalla tarda giornata del 24 maggio 2026 è in corso uno sciame sismico nell’area compresa tra i Nebrodi e il massiccio dell’ Etna, con eventi localizzati soprattutto tra i comuni di Troina, Bronte e Adrano. I dati sono stati rilevati dalla rete di monitoraggio dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che sta seguendo l’evoluzione della sequenza in una porzione di territorio ristretta e geologicamente complessa. Terremoto in Sicilia: dove si registra lo sciame sismico. Le localizzazioni degli eventi indicano una zona epicentrale concentrata tra l’entroterra ennese e l’area catanese, in un settore considerato sensibile dal punto di vista tettonico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto in Italia, una scossa dietro l’altra: paura in tutta la zona

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

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