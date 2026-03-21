Terremoto in Italia! Forte scossa di 4.5 proprio ora

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata questa sera a Messina, attirando l’attenzione di residenti e testimoni. La terra ha tremato in provincia di Messina, senza ancora notizie ufficiali sui danni o sui feriti. La scossa è stata avvertita chiaramente in tutta l’area e ha generato paura tra la popolazione locale.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi a Messina, in provincia di Messina, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti e degli osservatori. Il sisma, secondo le prime informazioni diffuse dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato attorno alle 19.04 e avrebbe raggiunto una magnitudo compresa tra 4 e 4.5. Il movimento tellurico è stato percepito con chiarezza in città e ha generato apprensione tra la popolazione, soprattutto nei minuti successivi alla scossa, quando molti hanno cercato conferme sull’entità dell’evento. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo Terremoto in Italia! Forte scossa di 4. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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