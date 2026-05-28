Terni mazze da baseball bottiglie e cinture | rissa in via della Bardesca e Daspo

Nella notte del 29 marzo, quattro persone sono state identificate dopo una rissa in via della Bardesca. Durante l’alterco sono state usate mazze da baseball, bottiglie e cinture. Dopo gli accertamenti, sono stati emessi dei provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni coinvolti. La polizia ha condotto le indagini e ha preso provvedimenti per evitare ulteriori episodi violenti.

Una rissa verificatasi in via della Bardesca, nella notte del 29 marzo, ha portato all’identificazione di quattro persone e al contestuale provvedimento di Daspo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i provvedimenti sono scaturiti dall’aggressione che sarebbe avvenuta tra due gruppi di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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