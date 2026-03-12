Dalle mazze da baseball alle mazzate nel calcio | Italia è cambiata la geografia dello sport

In Italia, si osserva un cambiamento nella scena sportiva con vittorie significative in diversi sport. Gli azzurri hanno vinto contro gli Stati Uniti nel torneo di baseball, mentre nel rugby hanno battuto gli inglesi, che sono tra gli inventori di questo sport. Questi risultati indicano una modifica nella competitività delle squadre nazionali in discipline tradizionalmente dominanti di altri paesi.

Non si capisce più una mazza. In senso letterale. Abbiamo sconfitto gli Usa a baseball, in casa loro, a Houston, nel World Baseball Classic: 8-6. Li avevamo già battuti altre volte, ma sempre formazioni minori, stavolta schieravano il Dream Team, compresa la stella Aaron Judge che guadagna 40 milioni di dollari all’anno. Ok, i nostri sono quasi tutti italo-americani, ma che c’entra? Il sangue è genuino e in panchina avevano pure la macchinetta per il caffè, ad ogni fuoricampo, Vinnie Pasquantino serviva bicchierini. Gente, abbiamo battuto gli americani a baseball, Joe DiMaggio, Marilyn e quella roba lì, la loro religione, abbiamo pregato meglio di loro, abbiamo disegnato topolini meglio di Walt Disney. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

