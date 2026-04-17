Donna aggredita e rissa con mazze da baseball e coltelli nel parcheggio | la Questura chiude un locale di via Spezia per 15 giorni

Il 13 aprile scorso, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di chiusura temporanea di 15 giorni a un locale di via Spezia, disposto dal Questore. La decisione è arrivata a seguito di un episodio nel quale una donna è stata aggredita e si è verificata una rissa con mazze da baseball e coltelli nel parcheggio antistante. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato, nella giornata del 13 aprile scorso, ha notificato il provvedimento ex art. 100 TULPS disposto dal Questore della Provincia di Parma, nei confronti di un esercizio pubblico sito in questa via La Spezia.Il provvedimento è stato adottato dalla Divisione Polizia Amministrativa.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gorlago, la questura chiude un locale per 15 giorni Leggi anche: A spasso con mazze da baseball e coltelli, in due nei guai Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi rissa tra borseggiatrici in metro: in dieci aggrediscono ragazza incinta di otto mesi; Aggressione a Borgo Trinità: donna importunata, vicino ferito con una bottiglia; Quattordicenne picchiata in strada: Una donna le ha stretto i polsi e tirato ginocchiate. La conosciamo bene e abbiamo paura; Choc al ristorante: picchia il figlio perché gli cade il cibo da tavola, poi aggredisce gli agenti. Ragazza incinta aggredita da dieci donne sulla Metro A di Roma: dietro l’attacco una faida tra borseggiatriciAggredita sulla metro A tra Repubblica e Barberini, una 24enne incinta, sospetta borseggiatrice, è stata picchiata da un gruppo di donne ... fanpage.it Roma: apprezzamenti sgraditi ad una donna e scoppia la rissa, 6 persone denunciateUna violenta rissa in strada a Roma coinvolge sei persone, con un ferito trasportato in ospedale. Indagini in corso. romadailynews.it CAVARZERE, PALAZZINA NELLA PAURA: DONNA AGGREDITA DOPO GIORNI DI TENSIONE Da giorni tensione in una palazzina di via Giovanni XXIII a Cavarzere. Oggi l’episodio più grave: una donna è stata aggredita e portata in ospedale. I carabinieri so - facebook.com facebook Del Grande davanti al Gip, la donna aggredita ancora in ospedale #ANSA x.com