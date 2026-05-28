Terni Ettore Mostarda convocato in nazionale Under 21 | Lavoro sacrificio ed amore per il karate

Ettore Mostarda, atleta di peso superiore agli 84 chili, è stato convocato nella nazionale Under 21 di karate. La Pazzaglia Karate ha annunciato anche le chiamate di Raffaella Verrone, Jacopo Giuliani e Mathias Gentili nella rappresentativa Centro Italia. La società esprime soddisfazione per questi riconoscimenti, che testimoniano l’impegno e il livello raggiunto dai propri atleti a livello nazionale.

Una convocazione nella nazionale Under 21 e tre nella rappresentativa Centro Italia. La Pazzaglia Karate conferma tutto il proprio valore in ambito nazionale, salutando con soddisfazione la chiamata di Ettore Mostarda (+84 kg) e di Raffaella Verrone, Jacopo Giuliani e Mathias Gentili nelle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Qualificazioni mondiali, poker nerazzurro in Nazionale. Ahanor convocato nell’Under 21Tra i 28 calciatori convocati dal ct Gattuso per i playoff dei Mondiali contro l’Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo, ci sono anche...

Provincia di Terni, Stefano Bandecchi: “Emanuele senza occupazione ed in ospedale. Ha diritto ad un lavoro ed una vita dignitosa”Il consiglio provinciale ha bocciato il piano strategico triennale, il budget e il piano assunzioni di PuntoZero Scarl.