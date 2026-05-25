Provincia di Terni Stefano Bandecchi | Emanuele senza occupazione ed in ospedale Ha diritto ad un lavoro ed una vita dignitosa

Il consiglio provinciale ha bocciato il piano strategico triennale, il budget e il piano assunzioni di PuntoZero Scarl. Nel frattempo, un uomo si trova senza lavoro ed è ricoverato in ospedale; un rappresentante locale ha affermato che ha diritto a un’occupazione e a una vita dignitosa.

Il Consiglio provinciale ha respinto il piano strategico triennale, il budget ed il piano assunzioni di PuntoZero Scarl. Il voto negativo è stato dettato soprattutto dal mancato rinnovo di una persona con disabilità. Il Presidente Stefano Bandecchi ha dunque motivato la decisione di non procedere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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