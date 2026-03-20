Qualificazioni mondiali poker nerazzurro in Nazionale Ahanor convocato nell’Under 21

Tra i 28 calciatori convocati dal ct Gattuso per i playoff dei Mondiali contro l’Irlanda del Nord a Bergamo giovedì 26 marzo, ci sono anche Carnesecchi, Scalvini, Raspadori, Scamacca, Retegui e Palestra. In questa lista figura anche Ahanor, che è stato chiamato nell’Under 21. La formazione nerazzurra contribuisce con diversi rappresentanti alla selezione nazionale.

CALCIO. Tra i 28 convocati dal ct Gattuso per i playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo a Bergamo, figurano Carnesecchi, Scalvini, Raspadori e Scamacca, più Retegui e Palestra. Honest al debutto. Quattro più due e un jolly. Sono i numeri degli atalantini, attuali ed ex, convocati in Nazionale A e Under 21, per gli impegni internazionali degli azzurri e degli azzurrini: i primi sono impegnati nei playoff per i Mondiali, i secondi nelle qualificazioni per gli Europei di categoria 2027. Tra i 28 giocatori convocati dal ct Rino Gattuso per Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alle 20.45 alla New Balance Arena,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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