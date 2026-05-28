Terni due processioni in quasi contemporanea | divieti di circolazione e zone interessate – ORDINANZE

Notizia in breve

Nella serata di domenica 31 maggio sono state emesse due ordinanze per permettere lo svolgimento di due processioni religiose nella città. Sono stati disposti divieti di circolazione e delimitate alcune zone interessate alle celebrazioni. Le restrizioni sono state applicate per garantire lo svolgimento delle processioni senza interferenze del traffico. Le ordinanze sono state firmate dalle autorità competenti e sono entrate in vigore prima dell'inizio delle manifestazioni.