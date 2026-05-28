Terni due processioni in quasi contemporanea | divieti di circolazione e zone interessate – ORDINANZE
Nella serata di domenica 31 maggio sono state emesse due ordinanze per permettere lo svolgimento di due processioni religiose nella città. Sono stati disposti divieti di circolazione e delimitate alcune zone interessate alle celebrazioni. Le restrizioni sono state applicate per garantire lo svolgimento delle processioni senza interferenze del traffico. Le ordinanze sono state firmate dalle autorità competenti e sono entrate in vigore prima dell'inizio delle manifestazioni.
Due distinte ordinanze sono state adottate per consentire lo svolgimento di altrettante celebrazioni religiose nella serata di domenica 31 maggio. In particolare, la “Processione festa Santa Maria della Misericordia” a Borgo Bovio e la processione in onore della festività dedicata a Santa Maria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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