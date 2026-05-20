Strade lavori e divieti in diverse zone di Latina Ecco tutte quelle interessate

Da latinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina sono state avviate modifiche alla viabilità in varie aree del centro urbano. Sono stati istituiti divieti di sosta e sono stati adottati sensi unici alternati su alcune strade. Gli interventi riguardano diverse zone della città e comportano anche modifiche temporanee alla circolazione veicolare. Le operazioni sono state comunicate alle autorità competenti e sono in corso di attuazione per permettere i lavori programmati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Divieti di sosta, sensi unici alternati, modifiche alla viabilità su numerose strade del centro cittadino. Il Comune di Latina ha emesso un’ordinanza in merito a lavori di ripristino del manto stradale per cui si rende necessario interdire la circolazione e la sosta delle autovettura nelle aree. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

2026 UAE RTA Driving Theory Test 25 Essential Practice Questions and Answers

Video 2026 UAE RTA Driving Theory Test 25 Essential Practice Questions and Answers

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Frosinone, sospensione idrica 5-6 marzo: ecco tutte le strade interessate

Leggi anche: Il paese resta senz'acqua per i lavori al pozzo: ecco le zone interessate

strade lavori e divietiCaltanissetta, modifiche alla viabilità per lavori: divieti di sosta e transito in diverse vieA Caltanissetta sono previste nei prossimi giorni una serie di limitazioni alla viabilità legate a interventi sul territorio e lavori ... radiocl1.it

strade lavori e divietiLavori per i cavi in fibra ottica. La viabilità sarà rivoluzionataImportanti modifiche alla viabilità nel territorio comunale per i lavori di scavo necessari al posizionamento della fibra ottica. I cantieri, attivi fino a sabato, comporteranno temporanee variazioni ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web