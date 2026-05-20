Strade lavori e divieti in diverse zone di Latina Ecco tutte quelle interessate

A Latina sono state avviate modifiche alla viabilità in varie aree del centro urbano. Sono stati istituiti divieti di sosta e sono stati adottati sensi unici alternati su alcune strade. Gli interventi riguardano diverse zone della città e comportano anche modifiche temporanee alla circolazione veicolare. Le operazioni sono state comunicate alle autorità competenti e sono in corso di attuazione per permettere i lavori programmati.

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