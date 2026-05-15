Ternana verso l’accordo con l’Orvietana per la ripartenza dalla Serie D | lo scenario

Da ternitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Terni ha dichiarato di essere impegnato in un progetto volto a far rinascere la squadra locale, accennando a una possibile ripresa dall’attuale livello di Serie D. Recentemente, si sono intensificati i contatti con il club dell’Orvietana, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa favorire questa ripartenza. La comunicazione è arrivata durante un intervento presso una emittente locale, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle tappe future o sui passaggi necessari per concretizzare l’intesa.

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“Sto lavorando per far nascere la mia Ternana”. Il sindaco Stefano Bandecchi, intervenuto a Tele Galileo, ha confermato – seppur indirettamente – lo scenario più probabile per la ripartenza del club. La cessione del titolo sportivo dell’Orvietana è infatti la soluzione più diretta per ripartire. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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