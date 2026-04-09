Ternana il bivio di aprile | penalizzazione iscrizione o ripartenza dai dilettanti

Dopo il derby, la società della Ternana si trova di fronte a tre possibili scenari riguardo al proprio futuro. Le opzioni disponibili sono legate a una penalizzazione, alla possibilità di iscriversi al campionato o di ripartire dai dilettanti. La decisione definitiva sarà presa tra il 13 e il 16 aprile, quando si svolgerà un incontro cruciale per chiarire quale strada verrà intrapresa.

Tre distinte ipotesi sul tavolo per il futuro della Ternana. La società di via della Bardesca è attesa ad un doppio bivio, post derby, individuabile tra il 13 e 16 aprile. In pochi giorni, molto probabilmente, si conoscerà il destino della squadra di calcio e soprattutto di tutti i dipendenti e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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