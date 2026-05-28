La Federazione ha cancellato la Ternana 1925, facendo decadere i tesseramenti dei calciatori. La decisione implica che la società non può più partecipare a competizioni sportive ufficiali. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata dal presidente federale Gabriele Gravina. La cancellazione riguarda anche gli aspetti amministrativi e legali legati alla società calcistica. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi che hanno portato a questa decisione.

La Ternana termina ufficialmente di esistere anche ai fini sportivi. Il presidente federale Gabriele Gravina, come riporta il comunicato n.248A della Figc pubblicato ieri, "preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Terni", ha deliberato "di revocare l’affiliazione della Ternana Calcio srl" e "la decadenza del tesseramento dei calciatori" di proprietà della medesima. Si conclude dunque nei tempi ipotizzati la triste e dovuta procedura normativa. A Terni intanto si intensifica il lavoro, seppure su vari fronti, per dare un immediato futuro ai colori rossoverdi. Arriva un emozionante video, diffuso unitamente a locandine dettagliate dall’associazione “La Ternana Siamo Noi“ per il lancio della campagna-adesioni all’azionariato popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana 1925 cancellata dalla Federazione. Decadono i tesseramenti dei calciatori

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