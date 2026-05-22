Nessuna offerta sparisce la Ternana 1925

La Ternana 1925 non ha ricevuto offerte per l’acquisto del ramo d’azienda sportivo e, di conseguenza, si avvia verso il fallimento. La società non ha presentato proposte di acquisto e, a meno di imprevisti, questa sarà la terza dichiarazione di fallimento in oltre cento anni di storia. La situazione si è delineata nel corso delle ultime settimane senza interventi ufficiali che possano scongiurare questa evenienza.

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E’ andata, purtroppo, come era ampiamente ipotizzabile. Nessuna offerta per rilevare il ramo d’azienda sportivo della Ternana, che dunque, a meno di colpi di scena letteralmente clamorosi, è da dichiararsi fallita per la terza volta nella sua centenaria storia. In tema-procedura, non essendoci le condizioni per svolgere l’odierna asta telematica, i curatori Francesco Angeli e Renato Ferrara andranno a chiudere l’esercizio provvisorio della società rossoverde, anche considerando che i tempi tecnico-operativi e l’impossibilità di ridurre ulteriormente la posizione debitoria non sono tali per poter indire una terza asta. In caso di assegnazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nessuna offerta, sparisce la Ternana 1925 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nessuna offerta presentata, Ternana fallita. Il martedì nero dello storico club rossoverdeIl forte vento che ieri mattina imperversava sulla città era anche quello del triste fallimento della Ternana Calcio. Leggi anche: Ternana 1925, fine vicina. Dubbi sulla ripartenza in D Abbiamo una donna che prende due figli minori + 4 cani e sparisce nel bosco. Allarme ricerche, spese a carico nostro. Trovata vuole restare irreperibile. Tutto regolare? Nessuna perizia? I figli consenzienti, e chi lo dice? #Famiglianelbosco la giustizia in Ital x.com Nessuna sensazione alla vescica... è endo? reddit Lazio, la nota del club: Nessuna offerta, la società non è in vendita. La stampa non rilasci notizie infondate!Di fronte alle voci insistenti, l’ennesima smentita perentoria. Nella mattinata odierna la pagina Cronache di Spogliatoio aveva rilanciato la voce secondo la quale il Presidente della Lazio, Claudio ... ilmessaggero.it Lazio, la categorica smentita: La società non è in vendita. Nessuna offerta ricevutaLa Lazio fa chiarezza: La società non è in vendita. Nessuna offerta ricevuta Nel comunicato si legge una smentita in modo categorico rispetto alle voci su una possibile cessione, precisando che la ... corrieredellosport.it