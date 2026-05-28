Termini Amodeo Lega | Partito raggiunge il 9,39% segnale importante che ci spinge ancora a lavorare

Notizia in breve

La Lega ha ottenuto il 9,39% dei voti a Termini Imerese. Il rappresentante del partito ha commentato che il risultato è un segnale importante che incoraggia a continuare l’attività politica. Non sono stati forniti dettagli sui voti o sui dati complessivi delle elezioni. La dichiarazione si concentra sull’interpretazione del risultato come un segnale positivo per il partito.