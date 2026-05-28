Termini Amodeo Lega | Partito raggiunge il 9,39% segnale importante che ci spinge ancora a lavorare
La Lega ha ottenuto il 9,39% dei voti a Termini Imerese. Il rappresentante del partito ha commentato che il risultato è un segnale importante che incoraggia a continuare l’attività politica. Non sono stati forniti dettagli sui voti o sui dati complessivi delle elezioni. La dichiarazione si concentra sull’interpretazione del risultato come un segnale positivo per il partito.
“Il risultato ottenuto dalla Lega a Termini Imerese rappresenta un segnale politico chiaro e importante. Con il 9,39% raggiunto dalla nostra lista e con le oltre 700 preferenze che mi hanno portato all’elezione in Consiglio comunale, sento ancora di più il peso della responsabilità e dell’impegno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Amodeo (Lega), nuove adesioni a Partinico: "Il partito continua a crescere"Nel comune di Partinico, la Lega registra nuove adesioni, con l’ingresso di tre persone: l’avvocato Vito Giovia, il dottore Enzo Paradiso e Salvatore...
Elezioni a Termini, il vice commissario provinciale della Lega Giuseppe Amodeo si candida al Consiglio comunaleIl vice commissario provinciale della Lega per Palermo ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Termini Imerese, previste...
Argomenti più discussi: Termini Imerese: i dati provvisori degli eletti al consiglio comunale; Elezioni Termini Imerese: i dati definitivi degli eletti al consiglio comunale.
SICILIA; POLITICA: GERACI (LEGA), RISULTATO POSITIVO DELLA LEGA ALLE COMUNALI È FRUTTO DI DURO LAVORO CHE CLASSE DIRIGENTE FA NEI TERRITORI, A TERMINI IMERESE PERCENTUALE RECORD AL 9,39% PALERMO - Il risultato facebook
Vannacci ha deciso di lasciare la LegaLunedì sera, al termine di un incontro con Matteo Salvini a Roma, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci ha deciso di lasciare il suo partito. Vannacci, candidato dalla Lega come indipendente ... ilpost.it
Lega, scontro solo rinviato. Tensione tra le due anime del partito. L’incubo Vannacci e scoppia il caso remigrazioneRoma, 30 gennaio 2026 – Per un paio d’ore la Lega si concede il lusso di fermare il tempo. Nel nome di Bobo Maroni, il partito ritrova l’illusione di un’unità perduta: riaffiorano le radici, il gusto ... lanazione.it