Amodeo Lega nuove adesioni a Partinico | Il partito continua a crescere

Nel comune di Partinico, la Lega registra nuove adesioni, con l’ingresso di tre persone: l’avvocato Vito Giovia, il dottore Enzo Paradiso e Salvatore Giordano. Giovia è noto per le sue competenze in vari settori, mentre Paradiso ha già avuto esperienze politiche. Giordano è invece conosciuto e apprezzato nella comunità locale. Le adesioni sono state annunciate da un rappresentante del partito.

Nuove adesioni alla Lega nel comune di Partinico. Approdano nel partito guidato da Matteo Salvini, l’avvocato Vito Giovia, professionista stimato per le sue competenze in diversi ambiti, il dottore Enzo Paradiso, già impegnato in politica, e Salvatore Giordano, conosciuto e apprezzato per il suo attivismo all’interno della comunità partinicese. “I nuovi ingressi - afferma Giuseppe Amodeo - vice commissario provinciale della Lega di Palermo - rafforzano ulteriormente il percorso politico già avviato nei mesi scorsi con l’adesione dei consiglieri comunali Toti Longo e Nuccio La Tona. La Lega dei territori continua ad attrarre amministratori, professionisti e cittadini che vogliono impegnarsi concretamente per il bene delle proprie comunità”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Elezioni comunali a Termini Imerese, Amodeo (Lega): "Partito pronto alla sfida di primavera, serve una svolta"Lega per Salvini premier - TERMINI IMERESE Comunicato stampa del 16 gennaio 2025 TERMINI IMERESE; AMMINISTRATIVE: AMODEO (LEGA), PARTITO PRONTO PER... Udc Sicilia, il partito cresce ancora: nuove adesioni nel Palermitano e nelle MadonieProsegue il percorso di crescita e radicamento territoriale dell’Unione di Centro in Sicilia, con il rafforzamento della propria struttura...