Elezioni a Termini il vice commissario provinciale della Lega Giuseppe Amodeo si candida al Consiglio comunale

Il vice commissario provinciale della Lega per Palermo ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Termini Imerese, previste per il 24 e 25 maggio. La sua scelta di correre per un posto nel Consiglio comunale è stata comunicata ufficialmente in vista delle consultazioni elettorali di questa primavera. La campagna elettorale prenderà il via nelle settimane successive all’annuncio.

Il vice commissario della Lega per la provincia di Palermo, Giuseppe Amodeo, annuncia la sua candidatura per il Consiglio comunale di Termini Imerese, in occasione delle Amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. “Lo faccio con senso di responsabilità – dice Amodeo - e con la piena.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Da ex terrorista ad aspirante politico: Shahid Butt si candida al consiglio comunale di BirminghamDopo una condanna per terrorismo nel '99, nel 2024 descriveva la jihad come un gesto di "compassione". Lega, il nuovo commissario provinciale di Avellino arriva dal SannioTempo di lettura: < 1 minuto Luigi Barone, responsabile regionale degli Enti Locali della Lega, è il nuovo commissario provinciale del partito di...