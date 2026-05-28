Terme la replica della società | Registriamo utile d’esercizio e riduzione delle perdite

Il nuovo consiglio di amministrazione delle Terme di Santa Cesarea ha comunicato di aver registrato un utile d’esercizio e una riduzione delle perdite. La società definisce le accuse recenti come diffamatorie e afferma che non considerano i risultati ottenuti dal team di gestione. Il presidente invita a evitare strumentalizzazioni politiche che coinvolgano l’azienda.

SANTA CESAREA TERME – “Accuse diffamatorie” che non tengono conto del lavoro svolto dal nuovo cda e dei risultati raggiunti: il presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi, interviene nel dibattito delle ultime settimane e chiede che non si faccia politica “alle spalle” della società. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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