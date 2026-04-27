Estra | l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile

L’assemblea dei soci di una società energetica ha approvato il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2025. Durante l’incontro, è stata anche decisa la destinazione dell’utile generato nell’ultimo esercizio. La riunione si è svolta il 27 aprile 2026 e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei soci. La decisione riguarda la gestione economica dell’azienda e le modalità di utilizzo del profitto.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro. L’Assemblea dei Soci di Estra SpA ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile. È stata deliberata la distribuzione agli Azionisti – Plures SpA (39,590%), Coingas SpA (25,194%), Intesa SpA (25,194%), Viva Energia Holding Finanziaria (10,022%) – di dividendi per complessivi 14.125.708 euro, pari a un dividendo per azione di 0,062 euro, quale espressione di una gestione orientata alla generazione continua di valore a beneficio dei territori e delle comunità di riferimento, in linea con quanto fatto nei precedenti esercizi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile Notizie correlate Banca di Anghiari e Stia: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2025 ed elegge gli organi 2026-2029Arezzo, 27 aprile 2026 – Si è svolta domenica 26 aprile al Palazzetto dello Sport di Anghiari l’Assemblea dei Soci della Banca di Anghiari e Stia... Il Sole 24 Ore SpA, l’assemblea ordinaria degli azionisti approva il bilancio di esercizio 2025L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 Ore SpA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha preso atto dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Non si vota solo per il sindaco. L’esito delle elezioni decisivo anche per la futura Provincia; La guerra del vento: pale alte 200 metri, proteste e milioni. Inchiesta sui 9 impianti aretini: chi c'è dietro; Questo pomeriggio l'assemblea della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileArezzo, 27 aprile 2026 – Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro. L’Assemblea dei Soci di Estr ... lanazione.it Ok al bilancio 2025 di Estra SpaPRATO: La multiutility, nell'anno passato, ha fatto registrare un utile netto di quasi 38 milioni di euro, con investimenti per oltre 260 milioni ... toscanamedianews.it Sport - Basket, Serie A2: Cento-Estra Pistoia 99-86. Nei playout, al primo turno, i biancorossi affronteranno in trasferta Ruvo di Puglia. - facebook.com facebook Ieri allo Scialoja l’Estra Siena Baseball Softball Club si impone 15-5 (7°) sul DRK Capannori e resta imbattuta. Prossima: sfida al vertice a Grosseto. #Siena #Baseball #SerieC #EstraSpa #ValtramignaFoods Dettagli sul match: x.com