Ateneo Bergamo Spa | approvata all’unanimità la destinazione dell’utile di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo Bergamo Spa si è riunito martedì 14 aprile e ha approvato all’unanimità la proposta dell’Amministratore unico riguardo alla destinazione dell’utile di esercizio, che ammonta a 28 milioni di euro. La decisione è stata presa senza voti contrari. La delibera riguarda la modalità di utilizzo di questa somma e la ripartizione delle risorse.

Martedì 14 aprile il Consiglio di Amministrazione di Ateneo Bergamo Spa ha approvato all’unanimità la proposta dell’Amministratore unico relativa alla destinazione dell’utile di esercizio, pari a 28.748 euro, come indicato nella relazione sulla gestione. L’utile sarà destinato per 27.311 euro alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti e per 1.437 euro alla riserva legale. La decisione, assunta con voto unanime espresso dai partecipanti alla presenza dell’Amministratore unico Emilio Bellingardi e del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo Sergio Cavalieri, si inserisce in un percorso di consolidamento economico-finanziario della società.🔗 Leggi su Bergamonews.it Segnaletica turistica: approvata all'unanimità la mozione di Attiva BrindisiVia libera alla proposta presentata da Diego Rachiero, che punta a migliorare l'accoglienza e la fruizione del patrimonio cittadino, anche attraverso... Regione Campania, approvata all’unanimità la costituzione dei gruppi consiliariTempo di lettura: 2 minutiLa Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano...