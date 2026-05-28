Terme e rilancio i Comitati frenano l’entusiasmo | No a un lusso separato dalla città

L’Unione dei Comitati di Quartiere di Sciacca accoglie con favore l’arrivo della proposta presentata dal Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Terme di Saturnia per il rilancio del complesso termale, ma lancia allo stesso tempo un forte appello alla politica e alle istituzioni affinché. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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