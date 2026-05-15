Un anno di rilancio sviluppo e rinnovato entusiasmo per il Bsc Arezzo

Il Bsc Arezzo festeggia un anno dalla ripresa delle attività, segnato da nuovi progetti e investimenti. La società ha avviato diverse iniziative per rafforzare la propria posizione nel settore e coinvolgere maggiormente la comunità locale. Durante questo periodo, sono stati organizzati eventi e programmi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di promuovere lo sport e incentivare la partecipazione. La stagione ha visto anche l’ingresso di nuovi atleti e collaborazioni con altre realtà sportive della zona.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – . L ’assemblea dei soci ha rappresentato l’occasione per tracciare il bilancio dei primi dodici mesi di attività del nuovo consiglio direttivo che, insediatosi nel maggio del 2025 in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del sodalizio, ha avviato un percorso orientato a dare continuità e nuove prospettive al movimento cittadino di baseball e softball. La relazione del presidente Mario Cavini ha permesso di condividere il percorso vissuto negli ultimi dodici mesi e i progetti per il futuro, evidenziando una valutazione positiva del lavoro svolto dalla nuova dirigenza ai diversi livelli dalla prima squadra al settore giovanile, fino all’organizzazione di eventi e alla gestione dell’impianto di via Simone Martini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un anno di rilancio, sviluppo e rinnovato entusiasmo per il Bsc Arezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Big Mat Bsc e Ymca baseball: il settore giovanile rinnovato punta alla Serie AUna sinergia strutturata tra due realtà sportive di Grosseto rafforza da subito un percorso coerente per i giovani talenti locali. Leggi anche: Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseball Un anno di rilancio, sviluppo e rinnovato entusiasmo per il Bsc ArezzoL’assemblea dei soci ha permesso di tracciare il bilancio del primo anno di attività del nuovo consiglio direttivo ... lanazione.it Secondo turno della serie B di baseball per il Bsc ArezzoArezzo, 25 aprile 2026 – Secondo turno nel campionato nazionale di serie B di baseball per il Bsc Arezzo. La società aretina è pronta a vivere il debutto casalingo sul campo di via Simone Martini dove ... lanazione.it