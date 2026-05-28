Teramo blackout programmato domani | stop alla luce in due zone

Domani è previsto un blackout programmato in due zone di Teramo, che comporterà l'interruzione dell’energia elettrica. I lavori interesseranno alcuni civici specifici, anche se non sono stati resi noti i dettagli precisi. I residenti delle aree coinvolte potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale tramite SMS, previa iscrizione ai servizi di notifica messaggi. La sospensione durerà per tutta la giornata, dalle prime ore mattutine fino alla sera.

? Domande chiave Quali civici specifici saranno colpiti dai lavori domani?. Come possono i residenti ricevere aggiornamenti immediati via SMS?. Perché è vietato utilizzare gli ascensori durante l'intervento?. Cosa devono fare le attività commerciali per gestire il distacco?.? In Breve Intervento e-distribuzione previsto per venerdì 29 maggio 2026 dalle 08.30 alle 16.00.. Zone interessate includono civici di Contrada Piano d'Accio e Viale Europa.. Divieto utilizzo ascensori per rischi riattivazione improvvisa durante le ore di stacco.. Informazioni disponibili via SMS al numero 320.2041500 con codice POD della bolletta.. Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 08. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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