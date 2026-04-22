Domani a Teramo si svolgerà un blackout programmato che interesserà alcune zone periferiche della città. L’intervento sulla rete elettrica comporterà l’interruzione del servizio per i residenti coinvolti, senza indicazioni di altre conseguenze o rischi immediati. La sospensione della corrente è prevista per tutta la giornata di giovedì 23 aprile 2026. Nessuna comunicazione ufficiale ha segnalato variazioni o aggiornamenti sull’intervento.

Un intervento programmato sulla rete elettrica interromperà il servizio per i residenti di alcune zone periferiche di Teramo nella giornata di domani, giovedì 23 aprile 2026. L’interruzione, causata da attività di manutenzione sugli impianti, colpirà specifici civici tra le ore 14:30 e le 17:30, interessando le aree di via con Panichieri e via con Villa Marini. Nello specifico, l’erogazione della corrente sarà sospesa per gli indirizzi situati in via con Panichieri ai numeri civici 9, 17, 10, 28 e 32 (senza numero), oltre che per la zona di via con Villa Marini nei pressi del numero 2 e per la zona di Villa Marini temporaneamente senza numero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, blackout programmato domani: i civici coinvolti e i rischi

Notizie correlate

Teramo, blackout programmato venerdì: ecco le zone colpiteDomani, venerdì 10 aprile 2026, diverse zone del centro di Teramo subiranno una sospensione programmata della fornitura elettrica tra le ore 8:00 e...

Blackout programmato a Riccione: mercoledì stop alla corrente in diversi viali della cittàDurante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori...