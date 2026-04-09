Teramo blackout programmato venerdì | ecco le zone colpite

Venerdì 10 aprile 2026, molte aree del centro di Teramo resteranno senza corrente elettrica tra le 8:00 e le 15:45 a causa di un blackout programmato. La sospensione interesserà diverse zone della città, come comunicato dalle autorità locali. L'interruzione è prevista per consentire interventi di manutenzione sulla rete elettrica. Non sono stati indicati eventuali disservizi aggiuntivi o motivazioni specifiche per questa operazione.

Domani, venerdì 10 aprile 2026, diverse zone del centro di Teramo subiranno una sospensione programmata della fornitura elettrica tra le ore 8:00 e le 15:45. L’interruzione, decisa da E-distribuzione per permettere interventi tecnici sugli impianti, colpirà specifici civici in diverse vie e piazze della città, richiedendo ai residenti massima prudenza nell’uso dei dispositivi domestici e degli elevatori. L’intervento tecnico interesserà un perimetro urbano piuttosto definito, che tocca nodi centrali della viabilità e della vita cittadina. Nello specifico, la mancanza di corrente riguarderà i civici da 8 a 10 di piazza Cellini (parte b), il numero 5 di l’argo San Matteo e il numero 2 di via Delfico (parte m). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, blackout programmato venerdì: ecco le zone colpite Leggi anche: Meteo Emilia-Romagna: cambia tutto. “Temporali brevi ma intensi”. Ecco quando e le zone più colpite Blackout programmato a Riccione: mercoledì stop alla corrente in diversi viali della cittàDurante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori...