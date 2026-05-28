Tentato stupro scontro tra Gioventù Nazionale e Donne Democratiche | il botta e risposta

È scoppiato un acceso scontro tra membri di Gioventù Nazionale e Donne Democratiche a Ferrara. Le due fazioni si sono affrontate in modo diretto, dando vita a un botta e risposta acceso. La discussione ha coinvolto i rappresentanti di entrambe le organizzazioni, senza che siano stati riferiti dettagli sui contenuti specifici del confronto. L’episodio si è verificato in un contesto pubblico, attirando l’attenzione locale.

È scontro senza mezzi termini quello tra Gioventù Nazionale e Conferenza Donne Democratiche di Ferrara. Tutto è partito dal tentativo di stupro, da parte di un 29enne originario del Mali, nei confronti di una studentessa poco più che 20enne che stava tornando a casa, in via Bologna, dopo essere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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