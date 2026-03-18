Botta e risposta tra Lucarelli e Alessandra Mussolini al GFVip lo scontro riprende dopo Ballando con le stelle

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini si sono confrontate immediatamente, riprendendo lo scontro che si era aperto durante la trasmissione Ballando con le stelle. La discussione tra le due figure pubbliche è proseguita in diretta, creando un momento di tensione evidente davanti alle telecamere. Nessuno dei due ha fatto passi indietro, mentre il dibattito è rimasto acceso per tutta la puntata.

La prima puntata del Grande Fratello Vip inizia con un incontro al vertice: quello tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Le due si erano già incontrate a Ballando con le stelle, dove avevano litigato per tutta la durata del programma. I presupposti per riaccendere quelle diatribe ci sono tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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