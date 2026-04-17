Scontro acceso tra Pio e Amedeo e Selvaggia | botta e risposta sul set

Giovedì 17 aprile 2026, sul set del programma televisivo in onda su Canale 5, si è verificato un acceso confronto tra i comici Pio e Amedeo e l’opinionista Selvaggia Lucarelli. Durante la registrazione, è avvenuto un botta e risposta tra le parti, creando tensione tra i presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni dello scontro.

Durante la serata di giovedì 17 aprile 2026, il set di Stanno Tutti Invitati su Canale 5 è diventato il palcoscenico di un confronto inaspettato tra i comici Pio e Amedeo e l’opinionista Selvaggia Lucarelli. Quello che era iniziato come un momento di accoglienza cordiale da parte di DâAntini, che ha presentato la giornalista senza risentimenti per le passate critiche ricevute, si è trasformato in un serrato botta e risposta su temi di costume, televisione e vecchi attriti personali. Un duello tra satira e critica editoriale sul set di Canale 5. L’atmosfera nello studio si è fatta subito elettrica quando Selvaggia Lucarelli ha risposto alle provocazioni del duo pugliese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro acceso tra Pio e Amedeo e Selvaggia: botta e risposta sul set Notizie correlate Leggi anche: Scuola, scontro sul commissariamento: botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Max Giusti si ritrovano a ‘Scherzi a parte’: il botta e risposta (tra ex)