Tentato omicidio con la fiocina il 59enne di Terno d’Isola non risponde al giudice

Un uomo di 59 anni, residente a Terno d’Isola, non ha risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio. È accusato di aver tentato di uccidere un pensionato di 60 anni con un fucile subacqueo davanti a un supermercato a Carvico, lunedì pomeriggio. L’uomo si è limitato a restare in silenzio senza offrire spiegazioni sul motivo dell’aggressione.

Il 59enne di Terno d’Isola accusato di tentato omicidio per aver colpito con un fucile subacqueo un pensionato di 60 anni davanti al supermercato Iperal di Carvico lunedì pomeriggio non ha fornito alcuna spiegazione del proprio gesto. Attualmente si trova in carcere in stato di fermo per i gravi indizi raccolti nei suoi confronti e, durante l’interrogatorio davanti alla gip Lucia Graziosi, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Fino a ieri sera la giudice non aveva ancora deciso sulla convalida del fermo e sull’eventuale misura cautelare. Nel corso dell’udienza, in presenza dell’avvocato difensore nominato d’ufficio, l’uomo non avrebbe chiarito né le ragioni dell’aggressione né eventuali dettagli utili a individuare un movente preciso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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