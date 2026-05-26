Aggressione con fiocina nel parcheggio | preso 59enne con arsenale

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una persona con una fiocina nel parcheggio. Gli agenti hanno trovato nell’abitazione dell’uomo un arsenale che include armi e munizioni. La vittima è stata colpita mentre si trovava in movimento, ma i dettagli su come l’aggressore abbia eseguito l’attacco non sono ancora chiari. La polizia sta proseguendo le indagini per stabilire le circostanze dell’accaduto.

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? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a colpire la vittima in movimento?. Cosa nascondeva l'arsenale trovato nella casa del 59enne?. Come sono stati identificati i responsabili grazie alle telecamere?. Perché l'uomo aveva accumulato armi così diverse e pericolose?.? In Breve Vittima di 60 anni trasportata in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII.. Perquisizione ha rivelato 11 coltelli, un machete e un fucile subacqueo.. Identificazione avvenuta tramite videosorveglianza e testimonianze nel parcheggio di Bergamo.. Aggredito colpito all'addome da dardo sparato da Fiat Punto in movimento.. Un uomo di 59 anni residente a Terno d’Isola è stato fermato dai carabinieri nella serata di ieri dopo un violento episodio avvenuto nel parcheggio di un supermercato a Bergamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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