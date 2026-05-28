Tentato omicidio a pistolettate contro un 19enne il gip libera uno dei quattro | Le foto lo scagionano
Il gip ha disposto la scarcerazione di uno dei quattro sospettati coinvolti in un episodio di tentato omicidio avvenuto con colpi di pistola contro un 19enne. La decisione si basa sull'esito delle immagini di videosorveglianza, che mostrano chiaramente il suo coinvolgimento e lo scagionano. L'uomo, di Canicattì, è tornato libero dopo l'udienza.
Le immagini della videosorveglianza lo scagionano: Calogero Di Vinci, diciannove anni di Canicattì, è tornato libero dopo che il gip Nicoletta Sciarratta ha disposto l'immediata scarcerazione. La difesa, con l'avvocato Angelo Maxmilien Benvenuto, ha prodotto foto che mostrano chiaramente come uno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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