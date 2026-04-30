Tentato omicidio di via Faentina | Tutto da uno sguardo di troppo Il gip dispone gli arresti domiciliari

Un episodio di tentato omicidio si è verificato in via Faentina, dove un dipendente ha ripreso con il telefono un'aggressione violenta. Le immagini mostrano un uomo che colpisce ripetutamente un connazionale con pugni e calci, anche quando quest’ultimo giace a terra. La procura ha disposto gli arresti domiciliari per il sospettato, dopo aver visionato le registrazioni. La vittima non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato attenzione.

Tutto registrato da un dipendente del locale con il suo telefonino. Nelle immagini si vede il sospettato che continua a sferrare pugni e calci in faccia e sul petto del contendente e connazionale anche quando ormai l’altro era a terra. Solo l’intervento di alcuni avventori aveva evitato che quei colpi provocassero conseguenze letali. Per quanto accaduto sabato sera nel parcheggio di un ristorante di via Faentina, ieri il gip Janos Barlotti ha convalidato l’arresto di Mykola Pantia - 29enne di origine ucraina residente a Mezzano - eseguito dalla polizia per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. E, come chiesto dal pm di turno Silvia Ziniti, ha applicato la custodia cautelare ai domiciliari con possibilità di uscire solo per recarsi al lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio di via Faentina: "Tutto da uno sguardo di troppo". Il gip dispone gli arresti domiciliari Notizie correlate Accusa di tentato omicidio: il gip concede i domiciliari all'indagato, che lascia il carcereIl giudice ha accolto l'istanza del legale: il 35enne avrebbe sparato contro un uomo di un gruppo rivale, a sua volta accusato di aver tentato una... Tentato omicidio a Torino, due giovani accoltellati per un presunto sguardo di troppo a una ragazza: l'epilogoUn giovane tunisino è stato arrestato per tentato omicidio dopo una violenta lite avvenuta in un ristorante kebab nel quartiere Barriera di Milano, a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tentato omicidio di via Faentina: Tutto da uno sguardo di troppo. Il gip dispone gli arresti domiciliari; Spari 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica, è accusato di tentato omicidio; Tentato omicidio in via Rela, tre arresti: due erano nei giardini della Fiumara; Sangue a Sampierdarena, coltellate al collo per uccidere: tre 20enni accusati di tentato omicidio. Tentato omicidio di via Faentina: Tutto da uno sguardo di troppo. Il gip dispone gli arresti domiciliariIl 29enne bloccato dalla polizia aveva continuato a colpire l’altro pure a terra. Pestaggio registrato da un video ... ilrestodelcarlino.it Tentato omicidio in via Costellazioni: Volontà di uccidereSecondo il perito incaricato, professor Erjon Radheshi quel fendente fu sferrato con l’intento di uccidere. Si è chiuso ieri l’incidente probatorio per il tentato omicidio di un giovane tunisino ... ilrestodelcarlino.it «La storia di Milano, la nostra storia, passa anche da qui. » Tutto quello che riguarda Il Paradiso delle Signore lo trovi raccolto in un unico posto: notizie fresche, aggiornamenti sulle puntate in onda ogni giorno su Rai1 e disponibili dalla prima stagione su Rai - facebook.com facebook Il Quirinale non può chiamarsi fuori dal “caso” Minetti (che è ancora tutto da verificare) Se è vero che il compito di istruire le pratiche di grazia spetta ai magistrati e al ministero della Giustizia, è altrettanto vero che dal 2006 la presidenza della Repubblica si è d x.com