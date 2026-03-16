Spara al cugino dopo la lite per uno scooter | arrestato 19enne a Gela è accusato di tentato omicidio

A Gela, un giovane di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato al cugino durante una lite per uno scooter. L’episodio è avvenuto alcuni giorni dopo il diverbio, quando il cugino è stato raggiunto da un colpo al piede. La polizia ha eseguito l’arresto e ha avviato le indagini sull’accaduto.

Giovanni Raniolo, 19 anni, avrebbe sparato al cugino Antonino qualche giorno dopo una lite per un motorino: la vittima è stata colpita al piede. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: "Ha tentato di uccidere il cugino", arrestato diciannovenne a Gela Leggi anche: Caserta, spara contro la moglie dopo una lite: arrestato per tentato femminicidio Tutti gli aggiornamenti su Spara al cugino dopo la lite per uno... Argomenti discussi: Freddato in strada, il cugino è un elemento di spicco del clan della 167; Io sono Farah, come finisce la soap: Behnam costretto a tornare in Iran. Spara al cugino per una lite per un motorino, arrestato 19enneRaniolo avrebbe agito per una lite di qualche giorno prima forse per un motorino, ha detto il procuratore capo Salvatore Vella ... grandangoloagrigento.it