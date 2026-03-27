Urgnano tentato furto al cimitero | ladri in fuga all’arrivo dei carabinieri

Nella serata di giovedì 26 marzo, alcuni individui sono entrati nel cimitero di Urgnano con l’obiettivo di sottrarre il rame dalle tettoie che coprono alcune cappelle di famiglia. All’arrivo dei carabinieri, i ladri sono riusciti a fuggire prima di essere raggiunti. L’episodio è stato denunciato dalle autorità locali, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Urgnano. Tentativo di furto nella serata di giovedì 26 marzo al cimitero cittadino. Dei ladri si sono introdotti con l’intento di rubare il rame contenuto nelle tettoie che ricoprono alcune delle cappelle di famiglia. Un piano che, però, è andato in fumo: un cittadino, scorgendo dei movimenti sospetti, ha allertato i carabinieri che, accorsi sul posto con una pattuglia, hanno messo in fuga i malviventi. L’episodio si è verificato a poco più di un mese di distanza da un furto analogo, questa volta andato a segno, ai danni del cimitero della frazione di Basella dove, nel corso di un raid, sono state depredate diverse cappelle. Una volta sul posto i militari hanno perlustrato a lungo l’area per cercare eventuali indizi, tra cui alcune lastre abbandonate a terra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Furto al cimitero di Buccinasco, ladri in fuga tra le lapidi con un escavatoreUn palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi. Maxi furto al cimitero nel Milanese: ladri in fuga tra le lapidi con un escavatoreUn palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi.