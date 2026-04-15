Ladri entrano in chiesa e rubano la cassaforte con 10 chili d'oro | furto a Trevico in provincia di Avellino
Durante la notte, alcuni ladri sono entrati in una chiesa in provincia di Avellino e hanno portato via una cassaforte contenente circa 10 chili di oro. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare il materiale rubato. Non sono stati segnalati feriti né altre persone coinvolte nell’episodio.
I ladri sono entrati in azione durante la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi e recuperare il bottino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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