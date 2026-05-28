Nella notte, alcuni sconosciuti hanno tentato di forzare una cassaforte intelligente negli uffici di un impianto di cremazione comunale a Napoli. Durante il tentativo, hanno lasciato attrezzi e un’auto abbandonata sul posto e sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni.

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte notte alcuni sconosciuti hanno tentato di forzare la cassaforte intelligente conservata negli uffici dell’impianto di cremazione del comune di Napoli. I malviventi non ci sono riusciti e sono scappati lasciando attrezzi e auto. Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale intervenuti sul posto. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentano furto di una cassaforte: scappano e lasciano attrezzi e auto

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