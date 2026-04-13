Scappano all’alt e lasciano l’auto in strada | due arresti

Durante un controllo di routine nel territorio, le forze dell’ordine hanno fermato un’auto condotta da due persone di nazionalità marocchina. Alla vista degli agenti, i due hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi. Successivamente, sono stati rintracciati e arrestati. I controlli hanno rivelato che l’auto era di provenienza illecita e che i due cittadini erano privi di documenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del Comando Provinciale di Avellino ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità marocchina, risultati sprovvisti di documenti e a bordo di un’autovettura rubata. L’episodio si è verificato nel territorio del Comune di Lacedonia, dove i militari della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno notato un veicolo che, alla vista della pattuglia, interrompeva bruscamente la marcia. Il conducente e il passeggero abbandonavano repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo in pericolo la circolazione degli altri veicoli sopraggiungenti, per poi darsi alla fuga.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scappano all’alt e lasciano l’auto in strada: due arresti Modena, scappano all'alt e travolgono una 89enne: due arresti, uno senza patenteArrestato dai carabinieri il responsabile di un omicidio stradale, un ventenne senza patente che ha provocato un incidente e la morte di una donna di... Con auto rubata, ignorano alt degli agenti e scappano. Inseguiti e arrestatiL'arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia locale durante un fine settimana di intenso lavoro, tra multe nell'ambito del Motor Bike Expo e... SCAPPO dalla POLIZIA con le AUTO SCASSATE di GTA 5!