Nella notte, due uomini sono stati fermati dai Carabinieri mentre tentavano di svaligiare una villetta nel territorio di Ponte. I ladri avevano scardinato la cassaforte e stavano cercando di allontanarsi con il bottino quando sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. L’intervento ha portato all’arresto dei due soggetti, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due uomini sono stati tratti in arresto dai Carabinieri questa notte nel territorio di Ponte mentre erano intenti a rubare in una villetta. I militari hanno individuato le due persone in un fondo agricolo vicino al luogo del furto con attrezzi atti allo scasso e sono stati condotti nel Carcere di Capodimonte in flagranza di reato. I due, di etnia rom, provenivano da un campo nomadi della provincia napoletana ed avevano preso di mira una cassaforte all’interno della villetta. Uno dei tratti in arresto è stato rintracciato mentre cercava di nascondersi tra alcune sterpaglie nella campagna circostante; l’altro, nel tentativo disperato di sottrarsi alla cattura, è caduto in un canale durante la fuga.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scardinano cassaforte in una villetta e tentano la fuga: due arresti

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