Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni sconosciuti hanno creato un varco nel tetto di un supermercato di Fidenza e hanno tentato di forzare la cassaforte presente all’interno. L’episodio si è verificato poco dopo mezzanotte e il numero dei ladri coinvolti non è stato ancora determinato. Gli autori del tentato furto sono fuggiti senza riuscire a portare a termine il colpo.

Fermati dalle guardie giurate e dalle forze dell'ordine. È successo nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte Fallisce il colpo in un supermercato di Fidenza. Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte, dei malviventi, il cui numero resta imprecisato, si sono introdotti nella struttura con l’obiettivo di forzare la cassaforte e prelevarne il contenuto. I ladri hanno tagliato la recinzione esterna, e sono entrati nel supermercato attraverso un varco creato nel tetto, per poi dirigersi nel magazzino in cui è posizionata la centralina che gestisce il sistema di allarme. I malviventi a quel punto hanno tentato di manomettere l’impianto, senza riuscirvi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Creano un varco nel tetto del supermercato, poi provano a forzare la cassaforte: ladri in fuga

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