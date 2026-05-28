Tenta di vendere merce rubata al titolare di un bar | denunciato per ricettazione

Un uomo di mezza età è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione dopo essere stato trovato con una borsa carica di oggetti di dubbia provenienza. La segnalazione era arrivata da un titolare di un bar nel quartiere di Barriera, che aveva notato l’uomo mentre tentava di vendere merce rubata. Durante un controllo in piazza Goldoni, i militari hanno sequestrato gli oggetti e identificato il soggetto.

Girava per il centro con una borsa piena di oggetti di dubbia provenienza. Un uomo di mezza età è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione in quanto, dopo la segnalazione giunta dal titolare di un bar del rione di Barriera e in seguito al controllo scattato in piazza Goldoni, il soggetto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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