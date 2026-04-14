Prova a vendere online 400mila euro di merce rubata in una scuola | arrestato

Sabato pomeriggio, la polizia ha arrestato un uomo di 48 anni, residente a Napoli, con l’accusa di ricettazione. Tra il 14 e il 15 marzo, presso una scuola di San Giorgio a Cremano, sono stati rubati numerosi dispositivi elettronici. Secondo le indagini, l’uomo aveva tentato di vendere online circa 400mila euro di merce proveniente dal furto. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione di polizia mirata a contrastare il mercato di prodotti rubati.

Sabato pomeriggio la polizia ha fermato un 48enne napoletano accusato di ricettazione. In particolare, tra il 14 e il 15 marzo scorsi, è stato commesso un furto presso un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano, nel corso del quale erano stati sottratti numerosi apparecchi elettronici per un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Ladri di cosmetici in azione. Rubata merce per 2mila euroUn posto di controllo di routine lungo la strada regionale 71 si è trasformato nel punto di svolta di un’operazione che ha portato all’arresto di tre... Colpi a raffica nelle aree di servizio, arrestato 43enne dopo inseguimento in Tangenziale: nel bagagliaio merce rubataNella giornata di mercoledì, gli agenti hanno arrestato un 43enne di Teverola con l’accusa di furto aggravato, ritenuto responsabile di numerosi... Temi più discussi: Le principali tendenze del digital marketing per il 2026; Instagram for Creators: cos’è e come usarlo; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure. Prova a vendere online una bicicletta elettrica inesistente e viene denunciato insieme alla compagnaSono di Bari i due presunti truffatori che avrebbero tentato di vendere online ad un uomo di Perugia una bicicletta elettrica, facendosi anticipare parte della somma pattuita per poi sparire nel nulla ... quotidianodipuglia.it Prova a vendere il Bimby online, ma si imbatte in tre truffatori e perde 1.800 euroCasalinga di Calimera mette in vendita su internet il Bimby e tre uomini, col pretesto di acquistarlo, la raggirano facendole versare 1.800 euro. Il caso finito in Tribunale, si è chiuso nei giorni ... quotidianodipuglia.it Mentre Messina ha già richiesto opere per 460 milioni, Reggio prova a recuperare tempo sul dossier Ponte e sulle opere accessorie - facebook.com facebook Quando il talento prova a battere il destino x.com