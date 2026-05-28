L’Unione Europea ha dichiarato che l’adesione dell’Ucraina potrebbe avvenire in futuro. La Lega, invece, ha espresso opposizione, affermando che il paese non possiede ancora i requisiti richiesti per entrare. Secondo il partito, l’ingresso di Kiev comporterebbe conseguenze negative di natura economica e sociale. La posizione della Lega si contrappone alle dichiarazioni dell’UE, che non ha ancora ufficializzato una data o un percorso preciso per l’adesione.

"La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni". Così una nota della Lega. Che sparge ulteriore agitazione nel governo. Il tutto nasce dalla Commissione Ue che va verso la proposta dell’apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o ‘cluster’, sull’adesione dell’Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. L’incontro precede il summit dei leader Ue del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tensione sull’Ucraina. L’Ue: presto l’adesione. Ma la Lega fa muro

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È partita loffensiva totale: lUcraina ha appena iniziato la derussificazione totale

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