Il governo italiano si divide di nuovo sulla questione dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. La Lega ha espresso preoccupazione, affermando che potrebbe causare danni economici e sociali. Al contrario, il ministro degli Esteri ha dichiarato di essere favorevole, ma con una priorità sui Balcani. La discussione riguarda anche la posizione di altri paesi europei, che hanno opinioni diverse sul tema.

Il tema dell’ adesione dell’Ucraina divide l’Europa, ma anche il governo italiano. Se il sostegno militare ed economico a Kiev, fino a oggi, è stato possibile solo grazie alla strategia del silenzio adottata dalla Lega, la notizia di una possibile apertura del primo capitolo negoziale tra Bruxelles e Kiev ha scatenato la reazione del Carroccio: “La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione europea – si legge in una nota diffusa dal partito di Matteo Salvini – Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Governo diviso (di nuovo) sull’Ucraina nell’Ue. Lega: “Sarebbe un danno economico e sociale”. Tajani: “Noi favorevoli, ma prima i Balcani”

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