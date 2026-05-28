L’Iran ha aperto il fuoco contro quattro imbarcazioni nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno colpito alcuni droni iraniani e Teheran ha risposto attaccando una base statunitense. La tensione tra Iran, Stati Uniti e altri attori regionali si sta intensificando nel Golfo Persico, coinvolgendo anche Israele e Libano.

Escalation nel Golfo Persico: Washington colpisce droni iraniani, Teheran risponde attaccando una base Usa mentre cresce la tensione regionale tra Hormuz, Israele e Libano.. Sale nuovamente la tensione nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più delicati al mondo per il traffico energetico internazionale. Secondo quanto riferito dai media iraniani, quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto sarebbero state costrette a tornare indietro dopo un intervento delle forze navali di Teheran. La notizia è stata confermata dalla televisione di Stato iraniana e rilanciata dall’agenzia Tasnim, secondo cui le imbarcazioni avrebbero cercato di transitare senza coordinare la manovra con le autorità iraniane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tensione nello Stretto di Hormuz: Iran apre il fuoco contro quattro imbarcazioni

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TENSIONS ESCALATE IN STRAIT OF HORMUZ AS IRAN TARGETS SHIPS, SEIZES TWO VESSELS

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