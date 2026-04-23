iran la marina sequestra imbarcazioni nello stretto di hormuz

La televisione di Stato iraniana ha mostrato un video che ritrae militari iraniani mentre sequestrano alcune imbarcazioni nello Stretto di Hormuz. La notizia riguarda un'operazione condotta dalla marina iraniana in questa zona strategica, nota per essere un punto di passaggio cruciale per il commercio marittimo internazionale. Le immagini sono state trasmesse recentemente, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'operazione o sui motivi dei sequestri.

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso quello che ha definito essere un video della marina iraniana mentre sequestra imbarcazioni nello Stretto di Hormuz. Il filmato mostra uomini mascherati a bordo di una piccola imbarcazione che si avvicinavano a una nave di grandi dimensioni e salgono a bordo, armati. La notizia è arrivata mentre le prospettive di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Pakistan appaiono incerte, con la Repubblica Islamica che accusa gli americani di “mancanza di buona fede” nei negoziati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran’s IRGC Navy Captures ‘Israeli-Linked’ Ship, Seizes Two In Hormuz

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