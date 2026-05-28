Tennis - Aics Le Vele SDonato brilla al campionato tricolore

Ottima prestazione dei tennisti del circolo "Le Vele" di San Donato al campionato italiano "Aics", svoltosi nel week-end scorso a Grosseto. Al "Villa Padel & Tennis" maremmano è stato un fine settimana di grande tennis. Emma Biagini si è classificata prima nella categoria "Free time player", mentre Marta Filomene e Margherita Pastori sono giunte terze. Nella "Loving player femminile" seconda Matilde Maffei, con Rachele Micheli al terzo posto. Nel doppio femminile seconde classificate Emma Biagini e Matilde Maffei. Anche nel maschile non sono mancate le soddisfazioni, con il primo posto conquistato nel doppio da Matteo Niccolai in coppia con Samuele Tantone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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